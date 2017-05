Chyno rompió el silencio y habló de su amistad con María Gabriela Chávez (+Video)

El popular cantante de música urbana, Jesús Miranda, mejor conocido como “Chyno”, habló este domingo sobre la relación amistosa que mantuvo con María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez.

Durante una entrevista en el programa de televisión “En Intimo”, trasmitido por Globovisión, el ex integrante de “Chino y Nacho” explicó que cuando acudió al funeral de Chávez, en 2013, sintió que María Gabriela jugó con su amistad y con la de su compañero el cantante Oscarcito.

“Yo fuí a darle un abrazo a ella no porque había muerto el presidente de Venezuela, sino porque había muerto su papá. Cuando salimos (él y Oscarcito) a despedirnos de ella, nos pidió que la acompañáramos a verlo, el lugar estaba lleno de cámaras y nunca nos lo dijeron”, acotó.

En ese sentido también afirmó que decidió terminar la amistad con la hija del ex presidente cuando los problemas del país se agudizaron.

“Cuando yo mantenía mi amistad con Gabriela, Venezuela, en cierta forma, estaba caminando; era muy joven, no sabía todas las cosas que estaban pasado a nivel económico ni sus consecuencias. Cuando el país comenzó a entrar en la boca del lobo, yo decidí no seguir con esa amistad, porque no compartía la misma opinión que ella tiene”, sostuvo.

Agregó que actualmente Venezuela es un diamante en bruto, “hay que sacar a la gente que no trabaja, que no funciona y sacar adelante el país”.







Ronda

Por Confirmado: Oriana Campos