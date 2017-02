Casas de cambio en Cúcuta exigen presentar pasaporte para retirar los pesos

Las casas de cambio en Cúcuta, Colombia, exigen la presentación del pasaporte vigente o la cédula de ciudadanía colombiana a quienes tengan la doble nacionalidad, para poder retirar los pesos comprados en Venezuela. Sin embargo, algunas personas han tenido inconvenientes para realizar la operación porque no disponen de esos documentos.

Nelly Moreno se registró en las casas de cambio que operan en el estado Táchira el 17 de enero a las 4:00 am, un día después del inicio de actividades de las operadoras cambiarias. El 10 de febrero recibió la notificación de la cita y le informaron que debía consignar los requisitos los días 13 y 14 de este mes. Para formalizar la compra-venta de pesos colombianos es necesario presentar copia de cédula y registro de información fiscal, un recibo de servicio público y la última declaración del impuesto sobre la renta.

“Habíamos escuchado versiones de que en Colombia no estaban cancelando los pesos a todas las personas que los habían comprado en las casas de cambio venezolanas, así que decidimos ir a averiguar. Efectivamente nos confirmaron que no entregaban pesos a quienes no tenían pasaporte venezolano vigente. En el correo de la casa de cambio que recibimos con los requisitos por consignar, no se advierte que esa sea una de las exigencias”, señaló Moreno.

Dijo que en las casas de cambio de Cúcuta les ofrecen a los interesados la alternativa de presentar la cédula de ciudadanía colombiana en caso de que tenga doble nacionalidad y no disponga del pasaporte venezolano vigente.

“Tengo seis meses esperando la entrega del pasaporte renovado y no me ha llegado. Ante la posibilidad de perder el dinero o en caso de que se retrasara mucho la entrega de las divisas decidí no hacer la transacción porque no puedo dejar el dinero tanto tiempo congelado y sin poder utilizarlo. Son 200.000 bolívares”, señaló Moreno.

¿A dónde van? Un reporte oficial publicado el 26 de enero indica que hasta ese momento se habían realizado 3.490 transacciones por el equivalente en pesos colombianos a 1 millón de dólares. Una persona puede comprar hasta un máximo de 300 dólares, en caso de transferencia, en su equivalente en pesos en las casas de cambio venezolanas.

Carlos Chacón, concejal de la localidad fronteriza de San Antonio del Táchira (municipio Bolívar), explicó que esos 300 dólares corresponden a 890.000 pesos colombianos, lo que representa 220.000 bolívares aproximadamente al hacer la conversión de 4 pesos por bolívar,tasa ofrecida por el gobierno venezolano.

Advirtió que por recargos hechos en casas de cambio de Venezuela, 3.500 compradores de pesos han dejado 300 millones de bolívares y 600 millones de pesos por recargos en casas de cambio en Cúcuta.

Agregó que en los puntos de intermediación cambiaría de Colombia no le entregan a las personas el equivalente en pesos a 300 dólares sino 230 dólares.

“No se sabe a dónde van esas comisiones”, dijo Chacón y añadió que el presupuesto de obras del municipio Bolívar es de 86 millones de bolívares y que de esas comisiones nada quedaba en aporte económico a la localidad.

