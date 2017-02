Carta abierta de Vilca Fernández a Venezuela

Carta abierta del preso político Vilca Fernández, donde expresa los momentos difíciles que le ha tocado vivir en la cárcel tanto torturas y violación a los Derechos Humanos. Pero siempre con una gran esperanza que esto pronto terminará.

Carta

Vivimos momentos aquí adentró como prisioneros del régimen que nos obligan a resistir y no dejar de luchar jamás… ?

La violación a los DDHH mediante la tortura psicológica es una constante día a día como política de amedrentamiento contra los presos políticos; no solo son violados nuestros DDHH sino los DDHH de todos los presos comunes.Cuando nos golpean, nos guindan, crucifican en las rejas de los pasillos, cuando nos meten corriente y somos obligados a ver sin poder hacer o decir nada porque correremos la misma suerte o peor; nuestro corazón sangra de dolor y nuestra mente se pregunta ¿Cuanto más debemos soportarlo?

Ya no solo sufrimos los presos, también vemos en los ojos de los custodios, en su voz quebrada cuando les reclamamos determinadas acciones y solo alcanzan a decir ¿ Que podemos hacer?



Las noches son largas y pasan entre el temor de cuando sonará la llave, el candado, la reja para que los funcionarios se metan a la celda y quien será el próximo o los próximos a ser sacados para ser toturados ( Guindados con esposas a una reja o crucificados, golpeados, la bolsa plástica en la cara para ahogarnos o corriente).. Los días parecen eternos bajo las misma sosobra del ruido de las llaves, el calor, el hambre, la ansiedad, las múltiples preguntas que en nuestras mentes se repite y nos decimos entre presos ¿Hasta cuando será esto? O ¿ Tienes pegue de cana? Y sin importar porque se esta en este lugar darnos esperanza entre los mismos presos y hasta la palabra de un custodio que te dice falta poco, ya van a salir o por el contrario te preguntan ¿Cuanto más falta para salir de esto? Ustedes son los políticos digamnos…

La respuesta siempre esperanzadora tanto para los compañeros como para los custodios… Ya casi, falta poco, tengamos fuerza, fe y esperanza…

Pero pensando en mi colchoneta fina sobre la tabla me pregunto ¿ Cuanto nos falta a los Venezolanos para salir del régimen? Estoy claro que tenemos un sociedad dependiente y desunida gracias a la política del Chavismo y a la ignorancia de nuestros ciudadanos…

Me doy cuenta que tan presa esta nuestra Venezuela, que también es torturada a diario, como se le violan sus DDHH y muere de hambre ; y es entonces cuando me respondo mi “LIBERTAD”, nuestra ” LIBERTAD”; no es mas importante que la de toda una nación, que debemos resistir, resistir a todo chantaje, presión o tortura porque nuestra dignidad no tiene precio ni se negocia…

Necesitamos un ideal por el cual luchar Venezuela y ese ideal debe ser ” VIVIR EN LIBERTAD”

Partiendo de este ideal construyamos una unida nacional por encima del color, la religión, el partido, el interés e incluso el sueño particular de un hombre para juntos luchar por “VIVIR EN LIBERTAD” que la hemos perdido.

Los invito a buscar muy adentro en el corazón de cada uno y conseguir ese sentimiento puro que es el amor y partiendo de ahí amemos la vida, la libertad y luchemos por ellas. Usemos el miedo para resistir, ser más fuertes, creamos en que juntos somos capaces de vencer al régimen que empobrece nuestras vidas, que nos tiene presos por pensar distinto y que tiene a nuestro pueblo preso del hambre y la miseria. Liberemos nuestros corazones para poder liberar a nuestra nación.

Venezuela ni los barrotes,ni los uniformes, ni las bayonetas, ni los tanques, ni los poderes secuestrados,ni la falsa ley, ni la corrupción,ni el narco-estado nos harán presos; pues han retenido nuestros cuerpos pero jamás nuestras ideas ,si somos fuertes del corazón y avanzamos hasta vencer.

A 13 meses de estar encerrado me siento mas libre que nunca y convencido de que si se puede Venezuela “VIVIR EN LIBERTAD”

Cualquier conflicto en el mundo tiene como primera opción para ser resuelto el “DIALOGO” y es que los seres humanos tenemos como naturaleza dialogar… Pero ese diálogo debe ser verdadero, sin chantaje y no una manipulación para seguir pisoteando a los ciudadanos o matar la esperanza de una vida mejor.

Dialoguemos para resolver las crisis y los problemas de la gente y no para que nuestros intereses prevalezcan!

Villca Fernández Prisionero Político en SEBIN-Helicoide desde el 31 de Enero del 2016

La Patilla