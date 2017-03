Capriles: Si no se toman correctivos la pobreza extrema pasará el 60% este año

“La mitad de los venezolanos se encuentran en pobreza extrema, pero si el Gobierno no toma correctivos este año, en 2017 la pobreza extrema pudiera superar el 60% de la población”, así lo expresó el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, durante una nueva jornada de “Miranda Contra el Hambre” realizada este jueves en la comunidad La Lira de la parroquia La Dolorita, municipio Sucre.

Aseguró que producto de las políticas económicas que ha impulsado el Gobierno nacional, Venezuela es actualmente el país más pobre de América Latina, superando a Haití.

“La situación de pobreza que tiene nuestro estado y país no es normal. Hemos batido record en 2016, y en este 2017 vamos añorar el año pasado porque éste será peor si no se toman los correctivos necesarios. La pobreza de ingreso del venezolano alcanzó un 82%. El salario de 40 mil bolívares no le alcanza para cubrir lo más básico como es la comida”, dijo.

Capriles, aseguró que la lucha para impulsar el cambio político en el país debe ser de todos los venezolanos. “En la actualidad, 10 millones de venezolanos comen dos veces al día y otros no comen nada, otros comen puro carbohidratos y no se nutren bien. Ante eso debemos luchar unidos para impulsar el cambio que la mayoría de los venezolanos queremos”.

En este sentido, Capriles precisó que con la jornada “Miranda Contra el Hambre”, iniciativa que lleva adelante el Ejecutivo regional, se busca atender a los sectores más humildes, afectados por la crisis económica y social que atraviesa el país.

“La batida contra el hambre no solo abarca el tema alimenticio, sino que se les ofrece ropa y calzado en buen estado, además de jornadas de salud, vivienda, educación, asesoría legal y actividades recreativas para las personas más necesitadas. En esta oportunidad le tocó el turno al sector La Lira de la Parroquia La Dolorita en el municipio Sucre y resultaron favorecidas unas 600 familias de esa localidad”, detalló.

Nota de Prensa