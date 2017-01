Capriles: “No voy a entregar un solo documento más a Luis Emilio Rondón”

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, declaró que dejará de entregarle documentos al rector del Centro Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón.

Después del piquete que negó el paso de la movilización opositora a la sede del Poder Electoral, Capriles explicó que se sintió como un delincuente: “Le dije a Luis Emilio: ‘Esta es la última vez que entrego un documento en la avenida libertador como si fuéramos delincuentes”, aseguró Capriles en su programa de radio semanal, Pregunta Capriles.

“No era un tema protocolar de una foto y un apretón de manos, era que cualquier venezolano tiene el derecho de ir a entregar una solicitud al CNE”, aseveró el gobernador.

Sobre por qué la movilización no rompió el piquete de funcionarios policiales, el líder opositor explicó: “Cuando llegamos a la libertador, mandaron unas muchachas jovencitas de 20 y 21 años (…) yo jamás voy a atropellar a una mujer, yo jamás voy a golpear a una mujer, y no me pidan que pase encima de un cordón de mujeres”.

Respecto a la movilización del día de hoy 24 de enero, Capriles dijo que fue en respuesta de la actitud adoptada por el gobierno respecto a la movilización del día anterior.

“Ayer se cerró un ciclo, la movilización convencional se acabo, ahora las movilizaciones vamos a tener que hacerlo sorpresa (…) se hizo una protesta en la principal arteria vial del país para decirle al gobierno: ‘si esa es la actitud de ustedes, cada acción tendrá su reacción”, sentenció el líder opositor.

