Capriles: Gobierno no propone solución de nada

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, sostuvo que la medida de vigencia del billete de bolívares 100 debe ser indefinida hasta que se incorporen los nuevos billetes al cono monetario.

Capriles enfatizó que “el gobierno no ofrece ni una sola solución ni al problema inflacionario, ni al problema de la escasez, el gobierno lo que habla es de guerra, el gobierno no propone solución de nada (…) nosotros hemos venido insistiendo en la prórroga de la circulación del billete de 100 bolívares; le quitaron la tranquilidad a la gente, nosotros creemos que esta prórroga no debe ser hasta el 20 de enero, debe ser indefinido hasta que se incorpore en nuevo cono monetario”.

El gobernador del estado Miranda insistió que (la Unidad) tiene ”la responsabilidad, la obligación de generar propuestas y lugar por las mismas para que se realice el cambio: “sigo creyendo en el país, creyendo en Venezuela”.

UR