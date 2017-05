Cabildos rechazan Constituyente Comunal y ratifican 4 exigencias de la Unidad al Gobierno

En un cabildo abierto los concejos municipales de Baruta, Chacao, El Hatillo, Sucre y del Área Metropolitana de Caracas aprobaron un acuerdo conjunto donde repudian de manera categórica la Constituyente Comunal presentada por el Presidente Nicolás Maduro, por considerarla un fraude al pueblo venezolano, y reiteraron las 4 exigencias que le realizó la Unidad Democrática al Gobierno nacional.



También rechazaron “todas las actuaciones y omisiones del Gobierno Nacional, entre las que se cuentan el desconocimiento del poder legislativo electo por la mayoría del pueblo venezolano, el encarcelamiento de ciudadanos por razones políticas, el retardo en elecciones regionales y locales, así como la represión brutal en las manifestaciones pacíficas, las cuales han configurado la ruptura del orden constitucional venezolano y la más profunda crisis por la que haya atravesado el país”.



El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, realizó una presentación a los asistentes donde explicó que la Constitución en su artículo 347 es clara que el único que puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo venezolano a través del sufragio. “Han pretendido borrar de un plumazo este artículo y solo se basan en el 348 y este solo hace referencia al procedimiento para comenzar el proceso, quienes pueden tener la iniciativa”, puntualizó.



En el acuerdo sancionado desde el Anfiteatro de El Hatillo agregaron que “el Presidente de la República, así como el resto de las autoridades a que hace referencia la última de las disposiciones citadas, sólo tienen atribución para iniciar el proceso mediante el cual el pueblo manifestará o no su voluntad de convocar dicha Asamblea Constituyente, por lo que la actuación del Ejecutivo Nacional, contenida en el Decreto supra descrito, comporta una evidente extralimitación de funciones, contraria al principio de legalidad, consagrado constitucionalmente, que la vicia de nulidad absoluta”.



A juicio del mandatario local y abogado constitucionalista otro fraude que tiene previsto el Gobierno nacional con este proyecto constituyente son las bases comiciales que violan el voto directo, secreto y universal previsto en la Constitución. Blyde destacó que acudirán a todas las instancias internacionales a denunciar esta nueva violación al ordenamiento jurídico venezolano.



Helen Fernández, alcaldesa encargada Metropolitana, señaló que no morderán el “anzuelo” del fraude constituyente. “Si somos radicales porque no estamos de acuerdo con un modelo comunista que quiere apoderarse de Venezuela; porque no toleramos la consolidación de partidos únicos y la figura del líder providencial. Por eso venimos a decirles que no morderemos el anzuelo del fraude constituyente, porque es una maniobra para que Venezuela pierda completamente su libertad”, advirtió.



Insisten en las 4 exigencias hechas por la MUD



Los órganos y autoridades municipales, en Cabildo Metropolitano Abierto, reiteraron las demandas hechas por los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática al Gobierno Nacional, a fin de restituir, de forma efectiva, el orden constitucional en el país.



Exigen que se restituya de manera inmediata el ejercicio del derecho a las elecciones, con un Consejo Nacional Electoral imparcial apegado a la ley, con la participación de los líderes políticos que están presos o inhabilitados y con observadores internacionales que garanticen la legitimidad y legalidad de los resultados.

También pidieron que “por ser Nicolás Maduro el responsable de la ruptura del orden constitucional”, se activen los distintos mecanismos que permite la Constitución la celebración de una elección presidencial anticipada este mismo año 2017 y que se fije de manera inmediata un cronograma electoral integral que garantice la celebración en 2017 de las elecciones de Gobernadores y Diputados Estadales que correspondían en diciembre de 2016, y las de Alcaldes y Concejales que corresponde realizar en diciembre de este año.



En este acuerdo también aprobaron se unieron a las exigencias de que se permita la activación de un canal humanitario para atender las necesidades básicas en medicinas y alimentos de nuestros ciudadanos así como que se respete a la Asamblea Nacional como poder independiente.

Seguirán en las calles hasta que sea necesario



Por otra parte, David Smolansky, alcalde de El Hatillo, aseguró que seguirán en la calle hasta que se restituya el hilo constitucional e hizo un llamado a la Fuerzas Armadas Nacionales a cumplir y hacer cumplir la Carta Magna. “Depongan las armas y permítannos ejercer nuestro derecho a manifestar en paz. No queremos un golpe”, apuntó.



En este sentido, Carlos Ocariz, alcalde de Sucre, pidió ser disciplinados con las convocatorias que lleva a cabo la Alternativa Democrática para así evitar “el dibujo libre” y alcanzar los objetivos que tienen trazado.



Enviaron mensaje de solidaridad



Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, envió un mensaje de condolencia a todos los manifestantes asesinados, agredidos y perseguidos durante las manifestaciones. Asimismo, destacó que desde los gobiernos locales de la MUD continuarán permitiendo las protestas pacificas pese a las amenazas recibidas por parte del oficialismo.

En el evento participaron los concejales Alejandro Vivas (PJ), Adolfo Padrón (AD), Reinaldo Díaz (VP), Ketty Diaz, José Alberto Lugo (ABP) y Omar Villalba (UNT) así como una representación de vecinos de las distintas jurisdicciones caraqueñas.