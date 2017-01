Cabello: La oposición “no tiene” partidos políticos para las regionales

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, recordó durante su programa Con el Mazo Dando, que “la oposición no tiene palabra, no se puede confiar en ellos”.

Refiriéndose a las contradicciones de la oposición comento que “están como la canción de La Pulga y El Piojo; ahora es porque no quieren diálogo. Después de estar diciendo que ellos supuestamente invitaron al Papa, ahora no quieren sentarse en el diálogo”.

“Ellos hablaban de elecciones ¿La oposición no quería elecciones? La presidenta del CNE anunció elecciones a mitad de año. Pero ojo escuálidos ustedes no tienen partido. Podemos ir a elecciones mañana mismo, pero igual ustedes no pueden ir porque ni siquiera tienen un partido. La Mud a pesar de estar registrada le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera”, le aclaró a la oposición.

“Aquí en Venezuela eso debe ser así. Si alguien toma un Partido registrado para la desestabilización y el golpismo debe quedar afuera porque el partido no es una cosa viva, lo dirigen personas entonces las personas también quedan afuera, deben asumir su responsabilidad. Usted no puede ir por allí, por el camino de la Constitución cuando le conviene y luego por el camino del golpismo cuando le conviene. No señor, usted debe cumplir con la Constitución”, expresó.

UniónRadio

Por Confirmado: Francys García