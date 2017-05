Borges: Maduro propone la constituyente para seguir con su fiesta de corrupción

El presidente de la AN, diputado Julio Borges, consideró que “Venezuela está en emergencia”. En ese sentido, dijo este miércoles que la constituyente propuesta por el Jefe de Estado “no es la solución, es agravar el problema”.



Así lo manifestó durante la Entrevista Venevisión.



“Venezuela es como si tuvieras un enfermo que está en la emergencia de un hospital y el Gobierno en lugar de ocuparse de cómo lograr que ese paciente que se está muriendo, muriendo de hambre, muriendo de violencia, muriendo de desempleo, muriendo de todas las calamidades que está sufriendo el país, el médico que supuestamente es el Gobierno, el médico que debería ser Nicolás Maduro, no le importa lo que está sufriendo esa persona que está muriendo allí y viene a proponer ahorita para él, solamente para su poder, para mantenerse en el poder, una constituyente que no va a ser electa por el pueblo, sino las personas a dedo, los sectores a dedo que diga el propio gobierno. Además, es una constituyente que ni siquiera se le está preguntando al pueblo si quiere constituyente, la van a imponer ellos a la macha, simplemente para distraer la lucha”, indicó.



A su juicio, el Gobierno “propone una constituyente para concentrar poder, para no darle el voto a los venezolanos, para seguir con su fiesta, una fiesta que es de ellos, una fiesta privada que es de corrupción, mientras el país se muere de hambre. No sólo es contrario a la Constitución, sino que es inmoral”.



“En una crisis como ésta, el Gobierno en lugar de darle la palabra al pueblo a través del voto para hacer todas las elecciones que hay que hacer, simplemente propone una constituyente donde él va a elegir quiénes son los que van a esa constituyente y tener todo el poder para que el pueblo más nunca pueda opinar en Venezuela”, manifestó Borges.



Insistió en que la constituyente “lo que va a hacer es concentrar más poder para Maduro y más problemas para el país, más inestabilidad, menos soluciones y menos democracia (…) esa solución no es solución, es agravar el problema”.



“Para nosotros lo más importante es que no perdamos de vista que lo esencial, lo crucial es cómo lograr que la familia venezolana pase de la violencia, de la ruina, del hambre, de las colas, de la desesperanza, a una Venezuela en la cual tengamos trabajo, tengamos paz, tengamos democracia, tengamos futuro (…) Eso se puede lograr, es fácil lograrlo, sólo requiere que podamos hacer que el pueblo vote, que podamos tener las elecciones de gobernadores que tocaban el año pasado, las elecciones de alcaldes que tocan este año y que podamos tener con claridad unas elecciones presidenciales para cambiar de gobierno, es decir, la solución en Venezuela no es la violencia del Gobierno, es la paz del voto, es poner en las manos del pueblo el voto para que ese voto se convierta en una llave y con esa llave tú, yo, todos los venezolanos que estamos ahora en esta crisis, podamos tener una llave y abramos una puerta al futuro. Esa es la única solución. Todo lo demás que propone el Gobierno son soluciones para ellos, cómo se quedan en el poder, cómo tienen más poder, cómo reprimen, cómo nos roban, no les importa el pueblo, la única solución es darle al pueblo el poder del voto y cambiar a esta Venezuela arruinada y violenta a una Venezuela próspera, unida, en paz”, sentenció.

En su opinión, “la mejor forma de hablar que tiene un pueblo es a través del voto, el voto es el mejor sistema para que un pueblo pueda hablar y comunicarse”.



Por otra parte, Borges consideró que “Venezuela se ha convertido no sólo en un problema de los venezolanos, sino de toda la región. Venezuela está llevando a que mucha gente se vaya del país y con eso se crean miles de problemas en otros lados, porque Venezuela se ha convertido casi en una crisis humanitaria. Hay medio millón de venezolanos en Colombia, el 3 % de la población de Panamá son venezolanos, República Dominicana igual, Perú igual, Estados Unidos igual y todo el mundo dice ‘Venezuela tiene tal crisis que se está convirtiendo en un problema para la región por culpa del Gobierno’. Lo que toca es resolver esa crisis democráticamente y la buena noticia es que el mundo entero apoya, presiona y va a seguir presionando, ahí no hay vuelta atrás, para que en Venezuela haya una solución democrática a esta crisis de hambre”.

ND

Por Confirmado: Gabriella Garcés