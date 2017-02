Borges en el Congreso de Colombia: No existe una Colombia en paz con una Venezuela sin democracia

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Andrés Borges, expuso ante el Congreso de Colombia la grave situación económica, política y social que atraviesa Venezuela, enfatizando que en el país “se vive la peor crisis de su historia” y explicó como el Gobierno Nacional se ha “ensañado” contra el Parlamento a través del Tribunal Supremo de Justicia para “destruir” la soberanía popular. “Nicolás Maduro es un dictador y su modo de ejercer el poder reniega de la tradición libertaria que une a nuestros pueblos”, dijo.

Durante su discurso ante los Senadores y la Cámara de Diputados, expresó que las Cancillerías y Parlamentos de la región “no pueden ser indiferentes” ante la crisis que se vive en Venezuela “porque es una situación que nos perjudica a todos”, por lo que les solicitó, “involucrarse en una salida democrática”.

“La región debe ver en Venezuela el terrible ejemplo de una sociedad que le dio un cheque en blanco a un grupo indolente y corrupto, que disfrazado de pueblo, se ganó su confianza para luego traicionarlo. Y queremos ser muy enfáticos: esta batalla de todo el país contra un grupo que desde el poder oprime, persigue y roba, la vamos a ganar”, expresó Borges desde el Capitolio Nacional de la ciudad de Bogotá, Colombia.

“Vivimos una etapa muy oscura: No es solamente porque quienes nos gobiernan se han salido de la Constitución, sino porque nuestra democracia está muriendo. La Asamblea Nacional, que fue electa por 14 millones de venezolanos, el 75% de la población electoral, ha sido objeto de numerosos y feroces ataques. Hoy, no es reconocida por el resto de los poderes públicos, secuestrados por el gobierno”, resaltó el parlamentario.

Recalcó que la situación de Venezuela “no le puede ser indiferente a la región” y mucho menos a Colombia que “con gran esfuerzo está viendo materializado la paz a su conflicto histórico”.

“¿Cómo es que el gobierno de Maduro, que permite la presencia de grupos irregulares en nuestro suelo, que fomenta la tenencia de armas en manos de paramilitares y que le ha abierto las puertas al terrorismo puede ser garantía de paz? Un gobierno como el de Maduro no es garantía de paz, ni para Colombia, ni para América Latina (…) Todo el pueblo colombiano sabe que la verdad es que no existe una Colombia en paz con una Venezuela sin democracia”, expresó el diputado.

Venezuela en la miseria

El diputado Julio Borges se refirió también a la “grave crisis social” que afecta al país y ha llevado al pueblo venezolano a la “pauperización y miseria”. “Vivimos en un país donde la violencia acaba con la vida de 1 venezolano cada 18 minutos, Tenemos la segunda tasa de homicidios más alta del mundo, y como no, si el gobierno ha gastado más 5.620 millones de dólares en armas”.

“Los niveles de impunidad que rondan el 98%, todos los días son una batalla constante contra la muerte. Con el terrible añadido de la violencia que se estimula desde el Estado, mediante la formación y equipamiento de grupos paramilitares con licencia para delinquir, siempre y cuando le juren lealtad a la revolución y persigan y amedrenten a quienes piensan distinto”, añadió.

Aseveró que el gobierno de Maduro ha convertido a Venezuela “en un santuario criminal para el desarrollo del terrorismo y el narcotráfico” y que, además, somos percibidos como “el país más corrupto” de América Latina. “El país figura en el puesto 10 de 176 en el índice de percepción de la corrupción”.

El presidente del Parlamento también habló sobre la escasez de alimentos y medicinas y precisó que “8 de cada cien venezolanos aceptan haber buscado entre los desperdicios para comer, esos son 3 millones de compatriotas a los que injustamente se les condena a la miseria”.

“El país con mayores reservas de petróleo del mundo tiene a sus ciudadanos comiendo comida en la basura”, enfatizó Borges, al tiempo que indicó que “el salario mínimo del venezolano es el segundo más bajo de Latinoamérica y la escasez de medicamentos es más de 85%”.

Asimismo, precisó que en tan sólo un año el Máximo Tribunal “ha dictado casi cincuenta sentencias que pretenden reducir al Parlamento venezolano a un escombro institucional”.

“Piénsese en un Tribunal Supremo de Justicia que cercena la autonomía política y administrativa del Parlamento, que pretende allanar la inmunidad parlamentaria de manera sumaria y que amenaza con inhabilitar políticamente a diputados. Por eso, me pregunto, honorables congresistas: ¿qué es el afán autocrático de Nicolás Maduro en contra de la Asamblea Nacional sino una profunda enemistad con el pueblo y un radical aborrecimiento a la Constitución?”, expresó el Parlamentario.

Trató el tema de la salida de venezolanos a otros países y destacó que se calcula que diariamente unas 50 mil personas cruzan la frontera hacia Colombia. “Hasta 1992 había menos de 50 mil venezolanos radicados en otras naciones, pero actualmente hay 2.500.000 personas que han emigrado, lo que representa 8,3% del total de la población”.

Sobre el comercio entre Colombia y Venezuela, Borges indicó que ha disminuido “10 veces en los últimos 9 años”. “700% se ha incrementado la fuga de capital desde Venezuela a Colombia entre 2012 y 2016. No hay producción nacional, no hay inversión porque no hay seguridad, ni institucionalidad”.

“Han destruido nuestra moneda. La inflación acumulada de 2016 fue superior al 700%. Maduro culpó a unas supuestas “mafias colombianas” de estar detrás de un plan contra la moneda de Venezuela, y por eso retiraron los billetes de Bs.100, siendo el de más alto valor. Lo que verdaderamente ocurre es que la moneda de Venezuela está perdiendo valor tan rápido por causa de la inflación, que el papel moneda vale más que el valor nominal del billete”, aseveró.

