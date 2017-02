Borges: El gobierno necesita de la Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó este lunes que el gobierno necesita del Parlamento para poder obtener créditos de organismos internacionales y financiamiento de países como China.

Borges se refirió en entrevista con Cesar Miguel Rondon en el circuito éxitos al anuncio que realizó este domingo el presidente, Nicolas Maduro, de querer regularizar la situación con la AN.

“El Gobierno se topó con lo que significa la democracia y las consecuencias que implica gobernar fuera de ella. Se ven obligados a reconocer la Asamblea por las condiciones que imponen los organismos internacionales para el financiamiento”.



Maduro le ordenó este domingo a Jorge Rodríguez avanzar en la elaboración de un documento “consensuado con la oposición”, para que facilite la “regularización y la vuelta a la constitución” de la oposición tal y como, dijo, se lo han solicitado de la AN.

“Mañana (lunes) se van a dar documentos que se están consensuando (…) saludo los gestos que se van a dar mañana y estoy a la orden para facilitar que estas conversaciones que se vienen dando en privado y comisiones de la mesa de diálogo lleguen a un final feliz”, dijo.

El Gob se ve obligados a reconocer la AN por las condiciones que imponen los organismos internacionales para el financiamiento. @JulioBorges

“Maduro ha pedido crédito a la CAF y al Gobierno chino y ambos han dicho que si no hay reconocimiento a la AN, no hay trato”. @JulioBorges

— César Miguel Rondón (@cmrondon) 6 de febrero de 2017