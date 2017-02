Bancada de UNT presentará anteproyectos de ley en la AN sobre temas fronterizos y de integración regional

Con dos anteproyectos de ley ante la Asamblea Nacional la bancada de diputados de Un Nuevo Tiempo (UNT), buscará “blindar las fronteras territoriales de Venezuela ante otros países como Guyana y Colombia”, señaló la diputada ante la Asamblea Nacional Lucrecia Morales.

El anuncio lo realizó durante una rueda de prensa en la que recordó la conmemoración de los 51 años de la firma del Acuerdo de Ginebra y que busca una solución mediante la figura del “Buen oficiante” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el territorio en reclamación con Guyana y que comprende 159.500 kilómetros cuadrados.

“Hemos tenido a lo largo de este tiempo muchas fallas diplomáticas que han venido en detrimento de nuestra justa reclamación sobre el territorio y no podemos darnos el lujo de entregarle a Guyana lo que nos corresponde desde siempre. Es por esa razón que desde UNT estamos preparando dos propuestas de ley para que se ratifique la venezolanidad del Esequibo y que se ejecuten políticas públicas coherentes para podernos garantizar a futuro ese territorio dentro de una política de Estado”, explicó.

Además, la legisladora hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que reconozca a la Asamblea Nacional, la cual es el órgano legítimo encargado de sancionar leyes para garantizar los derechos del pueblo.

De igual forma, y sobre el tema del Esequibo, ratificó la importancia de mantener los mecanismos de resolución pacífica de controversias establecidos en el artículo. 33 de la carta de la ONU; contrario a las pretensiones de Guyana de ir a un nuevo arbitraje internacional.

Asimismo afirmó que Venezuela, en el 2007, autorizó a Guyana a explotar recursos minerales y de hidrocarburos porque le convenía contar con su voto en la OEA y en la ONU, a través de las ventajas obtenidas también por Petrocaribe. Lamentablemente, eso fue algo que autorizó Hugo Chávez y que debilitó el proceso de reclamo, “aunque contamos con suficientes títulos históricos que avalan nuestro soberanía territorial”.

“Reclamamos que Venezuela mantenga la vigencia del Acuerdo de Ginebra; que no ceda a las pretensiones de Guyana y de cualquier otro mecanismo que no sea reconocido en el artículo 1º de dicho acuerdo y que está en consonancia con el artículo 33 de las Naciones Unidas. Los venezolanos tenemos que hacer de esto una política de Estado porque es nuestro territorio; no es de un gobierno, ni de una parcialidad. El Esequibo es un tema que nos incumbe a todos porque se trata de un territorio que nos fue despojado de manera arbitraria”, enfatizó Morales.

