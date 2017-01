Ataque terrorista en una discoteca de Estambul: confirman 39 muertos y 69 heridos

El gobierno turco dio la primera cifra oficial de víctimas. Testigos señalaron que había unas 800 personas dentro del club nocturno cuando ingresó un hombre disfrazado como Santa Claus y con armas automáticas

Una persona vestida de Santa Claus entró el sábado por la noche en una famosa discoteca de Estambul y disparó a quemarropa, causando al menos 39 muertos y 69 heridos. El ataque tuvo lugar en el club Reina, situado en la orilla del río Bósforo.



“Al menos 39 de nuestros compatriotas perdieron la vida, incluido un policía”, anunció Vasip Sahin, gobernador de Estambul, poco después del ataque. Según la cadena de televisión NTV, varias personas se lanzaron al Bósforo para escapar de los disparos. Entre los muertos hay también 16 extranjeros, según indicó el ministro del interior de Turquía,

BREAKING | Men with Santa Claus cover enter into a night club #Reina in #Istanbul. Many killed and injured reported. pic.twitter.com/Cd88ppXyzz

— Vocal Europe (@thevocaleurope) 31 de diciembre de 2016