Anularon pasaporte de César Miguel Rondón en Maiquetía

El pasaporte de César Miguel Rondón y el de su esposa, Floralicia Anzola, fueron anulados este miércoles en el aeropuerto de Maiquetía.

A los periodistas, que fueron retenidos cuando intentaban viajar, se les argumentó que los documentos fueron denunciados como perdidos.

El suceso ocurre un día después de que el presidente Nicolás Maduro dijera, en Consejo de Ministros, que Rondón debería estar preso por “promover asesinatos y persecución”. La acusación surgió luego de que el periodista publicara su editorial “Nobleza y puputov”, en el que hace referencia al “escrache”.

“El tuit al que alude Nicolás Maduro tiene tres preguntas que no llaman a la violencia. Pregunto cómo se sienten las víctimas del escrache, que condeno (…) Mi editorial de ayer y otros tuits dejan clara mi posición sobre el escrache, al que no he dejado de condenar (…) No estoy de acuerdo con el escrache porque no creo en la justicia por propia mano”, aclaró Rondón.

Sostuvo que, como demócrata, ha respetado las posiciones de los demás, aunque no las comparta. “Pido disculpas si los tuits provocaron una interpretación errónea, no aliento esas acciones. Soy un civil demócrata”, ratificó.

El Nacional

Por Confirmado Massiel Bravo