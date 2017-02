Aldo Giordano: La Santa Sede no va a imponer el diálogo

El nuncio apostólico, Aldo Giordano, afirmó este jueves que el Gobierno y la oposición deben sentarse en la mesa de diálogo para buscar una posición en común.

En este sentido, reiteró que el Vaticano está dispuesto a reincorporarse en las conversaciones entre ambos factores políticos.

“Hay también minoría que hace ruido contra el diálogo. Debemos considerar todo, la Santa Sede no cierra ninguna puerta, pero si no somos invitados, no vamos a imponer el diálogo. Es falso que la Iglesia quiere imponer el diálogo, la Iglesia se ofrece para ayudar”, declaró Giordano.

Luego de participar en los actos religiosos en conmemoración de la Virgen de la Candelaria desde el estado Carabobo, destacó que el pueblo es cercano a la Iglesia y en crisis busca más acercarse a la fe. “Tenemos un pueblo que sufre, las madres y padres de familia nos hablan de su preocupación; segundo, en Venezuela tenemos polarización, el país dividido. El diálogo es intentar concentrarnos en los problemas de la familia juntos, no en una parte”, acotó.

Sobre el documento de propuestas entregado por los facilitadores internacionales, expresó que en la elaboración no participó la iglesia.

Del mismo modo, informó que participan en las negociaciones, debido a las invitaciones del Gobierno y oposición, “pero quienes hacen el diálogo son los venezolanos, las partes, los organismos de la política y la sociedad civil. Nosotros somos acompañantes, el Papa ha dicho que si hay una ventana abierta, vamos es para ayudar”.

Finalmente, dijo que el diálogo necesita “paciencia, temple y valentía”; y a su vez, resaltó que el Papa solicitó que las personas buscaran el interés común del pueblo.

