79% de los venezolanos están de acuerdo con mediación del Papa en el diálogo

La encuestadora Hinterlaces realizó un estudio de opinión para conocer la posición de los venezolanos con respecto a temas relacionados al diálogo entre Gobierno y oposición.

El 75% de los venezolanos, apoya la mesa de diálogo para buscar una solución a los problemas que aquejan al país. Mientras que el 17% no quiere que haya más diálogo, el 4% no sabe o no responde (NS/NR).

En cuanto a la mediación del Vaticano, el 79% de los encuestados apoyan su mediación, en contraposición del 18% que no, reseñó Globovisión.

Respecto a una intervención internacional en el país para sacar a Maduro del poder, 79% de la población está en desacuerdo, 18% de acuerdo y 3% NS/NR.

La investigación basada en 1.580 entrevistas en todo el país muestra que 69% de la población considera que es más conveniente que el diálogo sirva para ponerse de acuerdo en cómo resolver los problemas económicos del país, y no para sacar al Presidente Nicolás Maduro.

Sumarium