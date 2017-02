71,3% considera que el gobierno de Maduro tiene miedo de ir a elecciones

“En cualquier escenario el chavismo pierde”, afirmó Marcos Hernández, director de Hercon Consultores, firma que en su último estudio establece que si el próximo domingo se realizaran las elecciones a gobernadores, 51,5% votaría por los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática y solo 20,9% por los aspirantes del partido de gobierno.

De los encuestados, 71,3% considera que el gobierno les tiene miedo a los resultados que se pueden dar en las regionales. Además, en un eventual adelanto de las presidenciales 55,4% votaría por un candidato de la MUD, 16% lo haría por uno independiente y solo 19,9% lo haría por Nicolás Maduro.

“Los números dan muestra clara de que es imposible para el gobierno recuperarse al menos en seis meses, por eso el Consejo Nacional Electoral aplaza los comicios, a ver si llegando a diciembre las cosas mejoran”, aseguró Hernández. A este tenor, 81,2% de los encuestados cataloga como negativa la gestión de Maduro, 79,1% considera que las cosas no mejorarán si continúa en el poder, 79,2% cree que el mandatario no es el líder que el país necesita para salir de la crisis y 85,5% considera que la crisis económica, comparándola con la de hace un año, ha empeorado.

A pesar de todas las trabas impuestas por el gobierno a la expresión de la voluntad popular, 63,3% cree que en el país urge una salida electoral para resolver la crisis económica y política. “El venezolano es demócrata, aun cuando le pueda la desesperanza y la apatía. Hay que estar atentos, sin embargo, porque la simpatía por una solución electoral ha caído en las preferencias de la gente, lo que nos puede llevar a otros escenarios que nadie desea si gana terreno la amargura y la antipolítica”, afirmó Hernández.

Félix Seijas, director de Delphos, también alertó sobre el aumento del descontento ante los continuos obstáculos para que no haya elecciones, por lo que algunos ya no ven esta vía como una solución. “Muchos consideran que debe haber presión porque el gobierno no va a ceder por las buenas. Algunos creen que es necesaria la intervención de la comunidad internacional. Otros, todavía minoritarios, quieren que algo estalle, que haya violencia”.

Seijas reiteró que el gobierno es muy mal visto por la gran mayoría del país. “El retraso de las elecciones se percibe como una arbitrariedad. Hay incluso quienes creen que parte de la oposición es cómplice de lo que sucede”.

A su juicio el mercado continuará polarizado en caso de darse las elecciones. “A mediano plazo veo complicado que gane terreno una tercera alternativa. Hasta en 15 estados se ve difícil que la oposición pueda perder”.

Preferencias y economía

En cuanto a los partidos políticos, Voluntad Popular (11%) y Primero Justicia (9,2%) concentran las mayores simpatías. Acción Democrática (6,3%) es el tercero en discordia. “El mayor impacto negativo en los últimos meses lo tuvo Un Nuevo Tiempo. A escala nacional ha sido ligado al diálogo y que se prestó para oxigenar al gobierno”, especificó Marcos Hernández.

En el aspecto económico la encuesta de Hercon Consultores señala que 94% de los encuestados prioriza la compra de alimentos con lo que gana de su salario. Los principales problemas que afrontan los venezolanos son: el desabastecimiento y la escasez, 40%; la inseguridad, 26,1%; y la inflación, 15,1%.

Maduro es el más impopular

La consultora Ipsos Public Affairs América Latina divulgó el resultado de una encuesta en la que se mide la aprobación de jefes de Estado de la región, en la que se ubicó al presidente Nicolás Maduro con la peor popularidad entre los líderes de opinión y periodistas de Latinoamérica, con apenas 6%. Eso significa además una caída de 6% con respecto a la misma encuesta de 2015, en la que contaba con 12% de simpatía.

El instrumento se aplicó entre 295 entrevistados de 14 países latinoamericanos que difunden regularmente sus puntos de vista en medios de comunicación. Fue realizado entre el 11 de noviembre de 2016 y el 23 de enero de 2017.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos resultó el mandatario con mayor aprobación con 74%. El segundo en el ranking es el uruguayo Tabaré Vázquez con 70%, tercero el argentino Mauricio Macri, con 64%, y cuarto el peruano Pedro Pablo Kuczynski, con 61%.

El dato

Marcos Hernández dijo que las jornadas de registro del carnet de la patria han impactado positivamente en la percepción sobre la gestión del gobierno. “Es efectista, pero hay quien se ha atrevido a creer”. Para Félix Seijas la gente está clara en que es una medida de control. “Saben que es chantaje y que solo se está administrando la crisis, pero aún así se pliegan. Lo mismo que pasó con los CLAP”.

Fuente: El Nacional

Por Confirmado: David Gallardo