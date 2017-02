5 regalitos sexuales para San Valentín

Las cajas de bombones y los muñecos de peluche han pasado de moda como regalos del Día del Amor y la Amistad. ¡Olvídalo! Si quieres ser más atrevida –y sincera- y sorprender a tu galán o a tus amigos, lo verdaderamente “in” está en obsequiar algún juguetito sexual para disfrutarlo solos… o en compañía.



No cabe duda de que estos artilugios de la imaginación y el placer eróticos se vuelven cada vez más sofisticados y glamorosos, pero sobre todo, más populares. Los hemos visto en series de televisión (todas recordamos el conejo vibrador de Charlotte en “Sexo en Nueva York”) y en películas, sean picantes o no. Hoy en día, es fácil encontrarse con

mujeres que compran “sex toys” y hablan de sus accesorios sin tapujos.

¿Por qué utilizar un juguete erótico?



Dicen los expertos en sexualidad que añadir uno o varios accesorios en las relaciones amorosas permite hacer más excitante ese momento íntimo. Además de estimular la libido, crean complicidad con la pareja. También se puede utilizar un juguete sexual a solas; de hecho, es el uso más habitual. Además de proporcionarte placer, te permitirá socializar tu cuerpo y conocerlo mejor. Una vez en la cama, sabrás indicarle a tu pareja tus puntos más perturbadores…

Aprende a elegir tu juguetito erótico



Existen diferentes tipos de juguetes sexuales según tus gustos y deseos.

1. Vibradores:

Seas vaginal o clitoriana, opta por un vibrador. En todas sus clases, formas, materiales, son los preferidos de las mujeres. Los hay hechos con texturas muy parecidas a la piel humana (cyberskin, loveclone o UR3) y son los que llevan la batuta. Si piensas hacer un regalo, es mejor comprar los modelos más recientes que son resistentes al agua, tienen un diseño innovador y están hechos para estimular diversos zonas: punto G, clítoris, o vulva.

2. Esposas:

Dicen que en el juego sexual, a muchos hombres y mujeres les gusta sentirse sometidos. Para eso se usan las esposas, recubiertas de piel sintética de colores o estampados, con llave y un dispositivo especial anti-cierre. Para ellas o para ellos, las esposas son ideales en un juego coqueto y rudo al mismo tiempo.

3. Fundas para penes:

Si quieres sorprender a tu novio, regálale este accesorio que cuenta con dos funciones: darle más tamaño al pene y dar nuevas sensaciones a la vagina. Hay diversas texturas, colores y puntas para todos los gustos.

4. Bolas chinas

Las mujeres que practican la masturbación tienen una vida sexual mucho más activa y enriquecedora. Si a esta experiencia le agregamos el uso de las bolas chinas o Ben Wa, el proceso será aún más satisfactorio. Ideadas para formar parte del juego erótico, o como estimulante de la masturbación, las bolas chinas también han demostrado ser útiles en otro campo. Las también llamadas bolas de geisha pueden servir para practicar los ejercicios de Kegel, una especie de gimnasia vaginal que fortalece el suelo pélvico.

5. Anillos para prolongar la erección:

También conocidos como cock rings, fueron creados en principio como método para mantener la erección durante más tiempo, en caso de que existieran trastornos, pero ahora también se usan como parte de un juego sexual. Puede ayudar a controlar la eyaculación, además de que algunos son diseñados para dar nuevas sensaciones al clítoris.

Nota: Una higiene intachable



La regla de oro cuando se utilizan juguetes sexuales es, ante todo, tener una higiene intachable. Antes y después de usarlo, con agua y jabón es suficiente. Pero no uses agua demasiado caliente, ya que los puedes estropear. Ten cuidado y, sobre todo, nunca introduzcas tus juguetes en un lavavajillas, ya que podrían quedar inutilizables. Y si se lo prestas a tu pareja, usa preservativo, ya que no por ser artificial, tu juguete está libre de transmitir una ETS.



Un último consejo: piensa en lubricar tu juguete con un producto de base acuosa para evitar cualquiera alergia. Se deslizará mejor y te dará más placer… y ¡olvídate de regalar chocolates y monitos de peluche!

actitudfem.com