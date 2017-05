5 recomendaciones para hablar de sexo con tu pareja

Al no existir las medias naranjas ni las almas gemelas; en las relaciones de pareja es poco probable que se coincida plenamente en los gustos, las necesidades o en el nivel de deseo que pueda tener cada uno. Muchas veces se puede ir aprendiendo en el hacer, pero muchas otras lo mejor que puedes hacer es conversarlo.

La sexualidad es un área de nuestra vida íntima, rodeada de susceptibilidades, necesidades emocionales y vulnerabilidad. Ya te habrás dado cuenta (espero que así sea) de que no es lo mismo hablar de comida o de mecánica, que hablar de sexo y de lo que a ti te gusta o te molesta; por lo tanto “el cómo” aquí es fundamental.

¿Para qué hacerlo? El que puedas manifestar explícitamente tus deseos y necesidades repercute directamente en tu satisfacción sexual. Hay estudios que demuestran que las mujeres que hablan abiertamente de sexo con sus parejas, tienen una vida sexual más activa, relaciones sexuales más placenteras y mayor frecuencia de orgasmos. Y es que el “pensé que y el creí que”, son amigos del equivoque.

Aquí viene lo mas importante; ¿cómo hacerlo?

Si el tema te hace sentir incomoda; te recomiendo aceptar la incomodidad y no luchar contra ella aparentando que no existe. En ese caso junto con la incomodidad que ya sentías, le sumaras la incomodidad de luchar contra ella y aparentar algo que no sientes.

Por cada dos cosas positivas puedes decir una negativa o petición. Por ejemplo: “me gusta mucho tener sexo contigo y me encanta como me tocas, pero me gustaría que algunas veces nos diéramos mas tiempo antes de la penetración”.



Habla de tus gustos y necesidades en primera persona.



Intenta dejar fuera conceptos como lo normal, lo que todos hacen, lo que tus amigas hacen y sobre todo lo que tus ex parejas hacían.



Busca un momento íntimo para hablar de esto, donde puedan estar tranquilos, mirándose frente a frente y donde no vayan a ser interrumpidos. Aunque puedan darse las condiciones anteriores; ¡no lo hagas mientras están teniendo sexo!

Por Confirmado: Oriana Campos