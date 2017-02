5 cosas que a las mujeres no les gusta en la intimidad

En la actualidad, ya no es tabú para las mujeres hablan de sexo con su pareja, de hecho, hacerlo ayuda a que la otra persona pueda saber lo que le gusta y logre complacerla al máximo. Sin embargo, no todas logran expresarse abiertamente, por lo que a continuación te contamos lo que no les gusta en la intimidad.

1.- CUANDO SU PAREJA LLEGA PRIMERO

A veces ocurre que, por cosas de la vida, la otra persona llega al clímax antes que su pareja. Hacer eso puede volver el momento un poco incómodo.

2.- MONOTONÍA

Hacer siempre las mismas posiciones sexuales puede ser aburrido y lograr que la relación caiga en la monotonía, por lo que es mejor ser creativo siempre.

3.- NO TENER JUEGOS PRELIMINARES

A veces los chicos tienen tantas ganas acumuladas que no quieren hacer los famosos juegos previos que a las mujeres les encanta. Y es que eso las ayuda a entrar más en ambiente.

4.- INTERROGATORIO

Existen chicos que comenten el error de preguntarle a su pareja si le gustó, entre otras cosas. Eso da a entender a la otra persona que es alguien inseguro.

5.- CUANDO LA OTRA PERSONA PIDE SER COMPLACIDO

Lo justo es que ambos disfruten del encuentro, pero a veces las personas pueden caer en el egoísmo y tratar de calmar sus deseos.

Es así que la próxima vez que tengas un encuentro intimo con tu pareja, es mejor que tengas en cuenta estas recomendaciones.

