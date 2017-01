Él te engañó: ¿qué se supone que deberías hacer ahora?

Esta cara, no es la cara del amor, es la cara de quienes deciden hacer daño diciendo que “te aman”.

Lamentablemente, hay muchas personas que continúan con esta filosofía de vida, en la que no les importa que pase con la persona que tienen a su lado, ellos solo piensan en ellos y en lo que quieren en ese momento.



Siempre debemos pensar en nosotros cuando estamos en una relación, pero cuando se trata de infidelidades, sin duda que hay alguien más del otro lado por quien debemos preocuparnos.

Puede pasar que se enamore de otra persona mientras estabas en pareja, su integridad se mide en tener el valor de dejarte antes de hacerte daño.

De cualquier forma, se sufre una separación, sin embargo, una infidelidad es bastante más doloroso, porque no solo juegan con tus sentimientos, sino también duele la burla, la humillación que se siente al saber que tu pareja andaba por las calles muy contento con alguien que no eras tú, mientras tú creías sus mentiras.

Hoy en día, la infidelidad es moneda corriente entre las parejas y somos muchos los que salimos dañados de esas situaciones, sin embargo algún día debemos superarlo.

¿Qué hacer cuando el alma te aprieta tanto el pecho que casi no puedes respirar?

1. Debes recordar que “la otra” no fue la culpable

Tu pareja era la única persona que tenía la responsabilidad de ser fiel. Si intentas llamarla o verte con ella solo te llenarás de odio y eso no cambiará lo que pasó.

2. La venganza no es una buena opción

Serle infiel solo te haría ser igual a la persona que te engañó.

3. No tomes decisiones apresuradas

En el momento que nos enteramos de una infidelidad, nuestra mente comienza a pensar a diez mil por hora, sin embargo, antes de tomar una decisión, debes tranquilizarte y evaluar todas las posibilidades.



4. Antes de hablarlo con otras personas, habla con tu pareja

Aún no sabes si estás dispuesta a perdonarlo, es por esto que es preferible primero conversar con tu pareja. Si su familia o grupo de amigos se enteran, podría complicar aún más la situación.

5. No perdones de inmediato

La infidelidad es una de las cosas que más lastiman las relaciones, amenazan la confianza y la integridad de la pareja. Es por esto que debes tomarte un tiempo para perdonar.

Lo mejor es dar un paso al costado y observar la situación desde afuera, de esa forma será más fácil saber cuál será el próximo paso.



6. ¿Quieres darle una segunda oportunidad?

Primero debes preguntarte si crees en las segundas oportunidades y si eres capaz de perdonar completamente lo que sucedió.

Si puedes hacerlo, hazlo, pero debes entregarte por completo a la relación nuevamente. Cuando perdonas el pasado queda atrás, de nada sirve perdonar si estarás recordándole a tu pareja lo que sucedió una y otra vez.

7. ¿Tu pareja está realmente arrepentida?

Debes escuchar lo que tiene para decirte, la forma en que lo dice y cuáles son sus detalles en la historia. Luego de que escuches todo analiza realmente si fue sincero, si ya te ha mentido, o si crees que lo volverá a hacer.

Todas las parejas en algún momento deben atravesar por infidelidades, está en cada uno perdonarlas y seguir adelante o terminar la relación. Ninguna de las dos decisiones está bien o está mal, debes hacer lo que dicta tu corazón, solo él sabe lo que es bueno para ti.

