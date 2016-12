2016 fue el año de las series de Netflix y HBO

Teniendo presente que a Game of Thrones le quedan solo 2 temporadas, HBO buscó su sustituta y con éxito: Westworld, un proyecto que ahora se disputa el Globo de Oro con la receta nostálgica de Stranger Things, la producción de Netflix. Ambas plataformas cierran 2016 con más de 70% de las nominaciones a estos premios correspondientes a televisión, incluyendo 8 de las 10 candidatas a Mejor Serie (5 de drama y 5 de comedia).

Uno de los mayores éxitos de la temporada fue indiscutiblemente Stranger Things, que se ha convertido en todo un fenómeno al obtener la aprobación de la crítica y el público con su mezcla de ciencia ficción, terror y drama, su ambientación en los ochenta y sus protagonistas. Y es que uno de los principales aciertos de esta serie –que en sus 35 primeros días a disposición del público fue seguida por más de 14 millones de espectadores en Estados Unidos– es la recuperación de Winona Ryder y el descubrimiento de Millie Bobby Brown, una niña de 12 años de edad de apariencia andrógina que se ha convertido en la estrella.

Con permiso de clásicos de Netflix como House of Cards y Orange is the New Black, las series más destacadas de este año fueron Stranger Things y The Crown, toda una apuesta de esta compañía, con un enorme presupuesto, que ha superado las mejores expectativas con su clásica y elegante historia de la reina Isabel II.

Frente a ellas se hallan los dos pesos pesados de HBO: la consagradísima Game of Thrones y la recién llegada Westworld. Antes de que la primera finalice en 2018, fecha de su octava y última temporada, la cadena se lanzó a buscar una sustituta a su altura y la encontró.

Creada por Jonathan Nolan y con J. J.Abrams como productor ejecutivo, Westworld es una serie oscura basada en un filme de Michael Crichton de los años setenta, que se ambienta en un lugar de vacaciones poblado por androides donde cada deseo humano puede ser saciado.

Siguiendo la estela de las historias distópicas que tanto han triunfado en el cine, la nueva serie fascina desde la inteligencia, la amenaza tecnológica y las mentes retorcidas que la han imaginado.

La gala de los Globos de Oro se celebrará el 8 de enero.

Fuente: El Nacional

Por Confirmado: David Gallardo