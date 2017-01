15 realidades del sexo para tomar en cuenta desde ahora

En cuestión de sexo, nunca lo sabes todo, ¡definitivamente! Pero es una realidad que entre más informada estés, mejor será la calidad de tu vida íntima. Por eso, hoy queremos compartirte 15 sex factsque, tal vez, no sabías y que debes tomar en cuenta desde ahora.

1. EL LADO IZQUIERDO ES EL MEJOR. ¡Para tu clítoris! Sí, por más extraño que parezca, uno de tus puntos más sensibles ¡tiene su punto más sensible! Según sex-pertos, se localiza en el cuadrante superior izquierdo. Ya sabes dónde decirle que te toque esta noche…

2. ¡MÁS, MÁS, MÁS! Las mujeres, al contrario de los hombres, no necesitan un periodo de recuperación entre un orgasmo y otro. Sin embargo, ambos géneros son multiorgásmicos, sólo que ellos necesitan aprender ciertas técnicas para conseguirlo, algo que también se conoce como sexo tántrico.

3. TIEMPO RÉCORD. Si pensabas que tus encuentros sexuales eran malos por ser cortos, ¡piensa otra vez! El sexo en realidad dura menos de 10 minutos, nada que ver con las noches en vela que nos pintan las películas. En lo que tú y tu chico deben trabajar es en el jugueteo previo y en prolongar su erección mediante ejercicios de respiración.

4. SUBE LA TEMPERATURA. Entre más cálida sea la habitación en donde tengas sexo, mejor. Las temperaturas altas pueden ayudarte a alcanzar el orgasmo con mayor velocidad.

5. RAZONES DE PESO. Un estudio publicado en The Journal Of Sexual Medicine reveló que los hombres con sobrepeso son menos propensos a la eyaculación precoz.

6. EN EL FONDO. La penetración no tiene que ser tan profunda para que te haga vibrar; de hecho,la mayor parte de las terminaciones nerviosas se encuentran a la entrada de la vagina. En las películas porno a las chicas les encanta la rudeza, pero en la vida real presión no es igual a placer.

7. I’M SEXY AND I KNOW IT. Las mujeres con alta autoestima y seguras de sí mismas tienen orgasmos con mayor facilidad. La imagen corporal está directamente relacionada con la sexualidad femenina, ¡así que a trabajar en esa actitud positiva!

8. UNA AYUDA EXTRA. Entre el 10% y el 15% de las mujeres no pueden alcanzar el orgasmo sólo mediante la penetración. Por es es importante que tu pareja estimule el clítoris con sus dedos, lengua o algún juguete sexual.

9. LARGA VIDA… ¡Al orgasmo! Según un estudio del British Medical Journal, entre más veces llegues al clímax, más larga será tu vida.

10. SUDOOOR. Durante el sexo, se queman alrededor de 150 calorías.

11. EL TAMAÑO NO IMPORTA. Lo que importa es el grosor. Mientras más grueso sea su miembro, mayores serán las sensaciones que experimentarás en las paredes de la vagina.

12. SIÉNTETE MEJOR. El sexo es un atihistamínico natural que puede ayudarte a aliviar síntomas de enfermedades como el asma o la fiebre.

13. BÁSICO DE BELLEZA. ¿Quieres un cabello más suave y una piel iluminada? ¡Ten más sexo! La liberación de estrogeno aumenta durante el coito, ayudándote a potenciar tu belleza.

14. DE 9 A 5. El lugar más común en el que tanto hombres como mujeres fantasean sobre sexo es en la oficina. ¿Tú qué dices?

15. CUESTIÓN DE NÚMEROS. Cada día, 200 millones de parejas alrededor del mundo tienen sexo.

Glamour.mx