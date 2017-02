10 cosas que hemos aprendido tras 2 horas con Nintendo Switch

Ya hemos probado Switch y sí, nos ha convencido



Ayer, 7 de febrero, la redacción de MeriStation acudió a las oficinas de Nintendo en Madrid para probar aquello que tanto vosotros como nosotros –que ante todo somos amantes del videojuego- queríamos catar en vivo: Nintendo Switch. Dos horas que se pasaron como un par de minutos fue el tiempo que pudimos dedicarle al futuro de la firma liderada por Tatsumi Kimishima, y ahora podemos responder algunas de esas preguntas que todos nos hacíamos.

1. Nintendo se quiere parecer a Apple



Siendo honestos, la calidad de los materiales de las consolas de Nintendo no ha sido nunca tan buena como la de otros dispositivos; el plástico utilizado nunca se ha sentido tan resistente como terminales Premium del doble de precio de una Nintendo Switch, y en este caso sí se siente así. La diferencia es que no cuesta 700 euros. Los materiales utilizados no son glossy, no se quedan los dedos marcados, y tampoco es sensible a ralladuras. La calidad de los botones es más resistente que nunca; aunque creemos que los botones, en general, son bastante pequeños. Esta vez sí es un dispositivo atractivo para todo tipo de público.

2. No se calienta



En imágenes de la consola se puede ver que en la parte superior hay unas cuantas salidas de refrigeración para que Switch pueda respirar; era uno de los riesgos de hacer una consola tan fina. ¿Cómo afecta esto a la temperatura? En primer lugar, es de rigor mencionar que no hay zonas más calientes que otras, no se sienten fugas. Todo el terminal está templado aunque hayan pasado horas. De este modo, en una partida de –como mucho- tres horas con la consola en modo tablet, es muy poco probable que la parte trasera pueda calentarse más de la cuenta.

3. Tampoco hace ruido

Nintendo Switch es una consola de pocas palabras. No suena, en absoluto. Una de las Switch que estaban expuestas llevaba encendida 9 días (esta sí estaba más caliente, pero no creemos conveniente equipararla al resto por esta circunstancia), y sonaba lo mismo que las demás. Ni en pantallas de carga ni en momentos de muchos elementos en pantalla. Las salidas de refrigeración, tanto superior como trasera, no acusaron tener acoplados los enormes hierros metálicos detrás, y eso es un punto a favor sabiendo las temperaturas que puede alcanzar este material.

4. Nintendo quiere darse prisa



Una de las preocupaciones eran los tiempos de carga. Nintendo España nos garantizó que estamos ante “la consola más rápida que hemos visto”, en lo que a transiciones de menú y reanudación de juego. A falta de comprobar lo primero, podemos garantizar que el tiempo de espera para iniciar una carrera en Mario Kart 8 Deluxe y Splatoon 2 es sensiblemente menor que en Wii U, además que cuando pasamos del modo tableta al modo televisor (acoplando o desacoplando Switch del Dock Station), es inmediato. Y esto se agradece mucho a nivel de experiencia de usuario.

5. La pantalla se ve de escándalo



Estamos acostumbrados a jugar con una Nintendo 3DS cuya pantalla es una malla de píxeles no acorde a los tiempos actuales, sobre todo cuando llevamos en el bolsillo smartphones que superan los 300ppi incluso en las gamas medias. Nintendo Switch no tiene una pantalla retina, pero su panel LCD IPS (no supieron darnos más datos sobre la tecnología utilizada por este panel) se ve realmente bien, infinitamente mejor que la del Wii U GamePad (mismas dimensiones: 6.2 pulgadas pero con resolución HD, unos 235ppi). Y el punto fundamental es el contraste de color que es capaz de alcanzar la pantalla. Recomendamos probar juegos como Splatoon 2 o Mario Kart 8 Deluxe, porque se ven incluso mejor que Zelda: Breath of the Wild. La luminosidad de la pantalla impresiona, pero también tenemos que decir que estuvimos jugando en interior, no en la calle. ¿Qué tal se comportará este panel HD ante la luz del sol? No lo sabemos. A juzgar por los reflejos de los alógenos de la sala, el resultado es bueno; no es como con un iPhone de las últimas dos generaciones, pero el resultado es francamente bueno. Mejor de lo esperado.

6. Los Joy-Con no son cómodos jugando en horizontal



Los mandos acoplables a los laterales de Nintendo Switch son bastante cómodos si los cogemos en vertical, especialmente con las correas, que hacen que cuenten con algo más de volumen y los stick laterales (SL y SR) se sientan mejor. Tras probar Mario Kart 8 Deluxe, la conclusión es clara: jugar con los Joy-Con en horizontal está bien si utilizamos el volante que se venderá por separado (ojo, no es por control por movimiento sino de forma convencional, con botón y joystick), pero si no es bastante complejo, nada natural, si tenemos unas manos de tamaño normal.

7. El Switch Pro Controller es Pro, en todos los sentidos



Uno de los momentos más deseados en redacción era poder probar el Switch Pro Controller, el equivalente a un DualShock 4 de PS4 o un Xbox One Controller en el caso de la máquina de Microsoft. El resultado es sobresaliente. El Wii U Pro Controller ya fue considerado por muchos como un mando de muchísima calidad y ergonomía, pero en este caso es todavía mejor no solo por la nueva posición del joystick izquierdo, sino por los materiales de construcción, lo bien que se sienten en los dedos los botones ABXY o lo conveniente que es esa cruceta para juegos de lucha. Las agarraderas, si bien no tan grandes como las del mando de Xbox, son ligeras. En definitiva, un mando por el que merece la pena pasar por caja sabiendo además que cuenta con NFC y Vibración HD.

8. No te cansas; es más pequeña y cómoda de lo que parece



Dos horas es tiempo más que suficiente para saber si estaríamos en casa jugando con la tablet todo el tiempo o si terminaríamos por acoplarla al dock y coger el Switch Pro Controller. Para nuestra tranquilidad, la posición de juego estándar de Nintendo Switch es cómoda: no tenemos que abrir demasiado los brazos porque es ligeramente más estrecha que el Wii U GamePad, además de más ligera y fina. Cabe decir que los botones de acción y los botones direccionales (los Joy-Con no tienen cruceta como tal) son muy pequeños, pero el material es robusto, muy robusto. Si alguno de vosotros tuvo una Nintendo DSi (modelo de 2009 de la generación NDS), es lo más parecido que podemos encontrarnos en este sentido. Se trata de botones duros, pequeños, pero muy encajados en su sitio. Haciendo otra comparación, son totalmente opuestos a los de una Nintendo DS Lite, que eran más maleables. A nivel de ergonomía, es un acierto que los Joy-Con cuenten con algo más de volumen en la parte superior; los gatillos se sienten correctamente, aunque algo más de tamaño hubiese sido ideal.

9. Splatoon 2 y Mario Kart 8 Deluxe no son meros ports



Splatoon 2 es muy parecido al primer título de la franquicia, pero Nintendo España nos ha asegurado que esto es la punta del iceberg: no hemos visto prácticamente nada y la versión que pudimos probar no está para nada avanzada. Esto nos da esperanza. Y lo hace porque en este estado, Splatoon 2 es ya mucho más que el original. A nivel técnico, la iluminación es mucho mejor –los tráilers no hacen justicia, como de costumbre-, y la tinta pintada en el suelo cuenta ahora con reflejos y más efectos visuales. Nunca fue tan divertido controlar un Inkling, sobre todo si usamos un Switch Pro Controller.

Y con Mario Kart 8 prácticamente lo mismo. Se nota la diferencia gráfica. Vale que en este caso es un port, pero el nuevo Modo Batalla promete decenas de horas; y en un televisor (resolución 1080p), se trata del juego visualmente más bonito y colorido que hemos visto nunca en el universo de Mario.

10. El Dock Station no pesa nada; cabe en tu mochila



Si tenías pensado llevarte Nintendo Switch a cualquier parte en una mochila, haz sitio para el Dock Station. Su ancho es exactamente el mismo que la tablet sin los Joy-Con, y no pesa prácticamente nada. A decir verdad, los materiales son de una calidad menor que los de la consola, pero es un plástico resistente, más que el de una Nintendo 3DS o una Wii U. Desconocemos el peso exacto del Dock, pero como decimos se presta a llevarlo con nosotros y no abulta.

meristation

Por Confirmado: María González