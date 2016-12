10 actitudes que terminan cualquier relación

En ocasiones, sin darnos cuenta, hay actitudes que pueden hacer que nuestra pareja comience a dudar si en realidad ve un futuro a nuestro lado.

Ya sea que las hagas tú o tu pareja, considera que estas actitudes pueden ser un total ‘deal breaker’ a largo plazo. ¡Evítalas y lograrás menos conflictos!

1. LLEGAR TARDE



Aquí va para los dos. Tanto que él diga “ya estoy a punto de llegar” y tarde otros 35 minutos en aparecer, como que tú afirmes estar lista en 5 minutos, porque sabemos muy bien que no lo estarás.

Ten presente que el tiempo es oro y hacer esperar a alguien nunca es agradable.

2. FALSAS PROMESAS



Evita a toda costa prometer cualquier cosa que no estés dispuesta a cumplir. A largo plazo, esta acción hará que él no crea en ti. Sin duda, este tipo de actitudes no solo rompen la confianza, también la relación.

3. COMPARAR CON OTRAS PERSONAS



Si tus frases para atacar incluyen “es que mi ex no me hubiera dicho esto” o “si tan sólo fueras como…” estás dirigiendo tu relación al fracaso. ¡Esto rompe cualquier noviazgo!

4. FINGIR



Esto va desde un orgasmo hasta que un chiste te causó gracia. La comunicación debe ser clave en su relación y también la honestidad.

5. AVIVAR LOS CELOS



Claro que a todas nos gusta que él note nuestra presencia.

Sin embargo, si lo haces con base a los celos provocados, tú estás llevando la relación a un lugar peligroso.

No te acerques con tus ex’s para ver cómo reacciona tu pareja ni busques hacerle la plática a esa persona en la que él no confía, ya que estarás abriendo una puerta que no sabrás que consecuencias traiga.

6. REVISAR SU TELÉFONO



Si no te puedes resistir a ver qué mensajes recibe cuando él no está, significa que no hay confianza.

La falta de ella muestra que la inseguridad es uno de sus principales conflictos y sin lugar a duda, a nadie le gusta vivir en la incertidumbre de: ¿qué estará haciendo? Esta es una de las actitudes que más rompen una relación.

7. NO SER CARIÑOSOS



¿Cuándo fue la última vez que caminaron agarrados de la mano? Si no tienes la respuesta, algo mal está pasando.

La rutina puede hacer que tus actitudes amorosas sean cada vez más escasas.

Trata de tener detalles que hagan a tu pareja sonreír, desde abrirle la puerta hasta un cumplido por su look.

8. PELEAS PÚBLICAS



No se ve nada bien pelearse en frente de otras personas o sacar a relucir acciones que nos molestan del otro con amigos y/o familiares.

Recuerda que una relación es de dos y que hablando pueden solucionar sus problemas.

9. COMENTAR SUS DISCUSIONES EN REDES



Facebook es la mejor fuente de comunicación hoy en día y te ayuda a descargar esos sentimientos, pero no es necesario que hagas evidente sus descontentos de pareja en la red.

También ten presente que si hablas de tus problemas con tus amigos debes hacerlo de manera privada y con gente DE CONFIANZA.

Uno nunca sabe cómo se pueden hacer de ‘chismes’ o malos entendidos a partir de lo que conversen.

10. GUARDAR SENTIMIENTOS



Tragarse continuamente lo que sientes, en ciertos momentos puede evitar problemas, pero a largo plazo puede provocar peleas más fuertes. No dejes que una pequeña discusión se convierta en una agria despedida.

Glamour.mx